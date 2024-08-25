В армии раскрыли, за что критикуют чеченский спецназ «Ахмат»: «Дружина при князьке»

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Чеченский спецназ «Ахмат» – серьезная боевая компонента, которая де-факто подчиняется исключительно главе республики, в боевых действиях на Украине его командиры «снимают тиктоки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии