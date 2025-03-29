WP: DOGE увольняет почти всех работников штаб-квартиры Института мира США

Global Look Press/Ingram Images Ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), которое возглавляет Илон Маск, уведомило почти всех сотрудников Института мира США (USIP) об увольнении.
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