Обязательные тесты на знание ПДД введут для курьеров в Москве с 15 октября

С 15 октября московские службы доставки смогут допускать к работе только курьеров, прошедших тестирование в системе КИС «АРТ».
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