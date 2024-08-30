Гилберт Аренас не согласился, что Джейлен Браун должен превосходить Энтони Дэвиса по рейтингу в NBA 2K25

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Бывший игрок НБА не согласился с мнением другого бывшего баскетболиста Брэндона Дженнингса, который считает, что Джейлен Браун («Бостон») должен превосходить Энтони Дэвиса («Лейкерс») по рейтингу в симуляторе NBA 2K25.