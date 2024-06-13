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Царьград

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Столтенберг: Удары истребителей F-16 по России – это не эскалация

Столтенберг: Удары истребителей F-16 по России – это не эскалация

Йенс Столтенберг заявил, что удары истребителей F-16 по территории России эскалацией не считается.По словам генсека НАТО, в Североатлантическом альянсе не считают удары по России НАТОвскими истребителями эскалацией.

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