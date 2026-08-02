БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Центральная Азия – Афганистан: проблемы и перспективы регионального взаимодействия

Центральная Азия – Афганистан: проблемы и перспективы регионального взаимодействия

22 июля Афганистан и Узбекистан договорились о проведении исследований по проекту Трансафганской железной дороги, призванному нарастить грузовые перевозки между Центральной и Южной Азией.

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Комментарии
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T
Tigra07
Гонять поезда через бандитские территории - замечательная идея! И бюджеты можно будет осваивать без перерыва - хотя бы на ремонт путей и подвижного состава.
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