Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Светлана Ефименко
    ВСЕХ ЭТИХ ГОМИКОВ И ЛЕСБИЯНОК ЕЩЕ ХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ НА НОВЫЙ ГОД!?ВОН ЭТУ ВСЮ ШВАЛЬ С ТЕЛЕЭКРАНОВ!И ВСЕ ЗВАНИЯ ПРОСТО ...Соловьев рвет и м...
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Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

В диппредставительстве призвали граждан республики соблюдать законы страны пребывания Сотрудники посольства Таджикистана в России провели разъяснительную работу с гражданами республики, которые работают на московском рынке "Садовод", после конфликта с полицией.

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