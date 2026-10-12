Газопровод через Бородинское поле отправлен на доработку

Главное управление культурного наследия Московской области отправило на доработку проектную документацию по газопроводу высокого давления до деревни Логиново Можайского округа, поскольку предложенная трасса проходит через территорию Бородинского поля, включая стрелковые окопы и контрэскарпы 1941 года.
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