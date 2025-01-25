Февраль еще удивит и заморозит: синоптики сделали прогноз погоды на февраль – первые дни месяца многих обманут Ольга БезродняяФевральская погода в России остаётся одной из самых дискуссионных тем, а пока что синоптики строят свои прогнозы на конец зимы.