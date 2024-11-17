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Царьград

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Китай выступил за мирные переговоры по Украине. Новость озвучил лично Си

Китай выступил за мирные переговоры по Украине. Новость озвучил лично Си

Председатель КНР лично отметил, что его страна прилагает усилия для достижения мира в украинском вопросе.

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