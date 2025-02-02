Певица Виктория Дайнеко призвала внести закон о запрете домашнего насилия

Певица Виктория Дайнеко заявила в Telegram-канале о необходимости запрета любого домашнего насилия. Дайнеко прокомментировала пост астролога Нелли Космос, в котором она осуждает инициативу Госдумы о запрете рекламы тарологов из-за "вреда нравственным устоям".
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