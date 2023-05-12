Какой будет экономика России в ближайшие годы: ЦБ приготовил свой сценарий

Центральный банк подготовил собственный сценарий восстановления экономики России в ближайшие годы.Согласно прогнозу Центрального банка после спада ВВП в 2,3% в первом квартале текущего года, во втором квартале этот показатель вырастет на 4,2%.
Центральный банк подготовил собственный сценарий восстановления экономики России в ближайшие годы.Согласно прогнозу Центрального банка после спада ВВП в 2,3% в первом квартале текущего года, во втором квартале этот показатель вырастет на 4,2%.
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