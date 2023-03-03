Книга животных

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Элизия маргината: Научился отделять голову от тела, чтобы вырастить себе новое туловище. Причём регенерируют все сложные системы организма!

Элизия маргината: Научился отделять голову от тела, чтобы вырастить себе новое туловище. Причём регенерируют все сложные системы организма!

Голова — всему начало. Для нас — это мудрая пословица, а для кого-то повод отчекрыжить себе голову и отрегенерировать совершенно новое, свежее тело.

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