Элизия маргината: Научился отделять голову от тела, чтобы вырастить себе новое туловище. Причём регенерируют все сложные системы организма!

Голова — всему начало. Для нас — это мудрая пословица, а для кого-то повод отчекрыжить себе голову и отрегенерировать совершенно новое, свежее тело.
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