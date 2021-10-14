Как туман накрыл Петербург. Горожане не видят «Лахта Центр» и соседние здания

Утром 14 октября в Петербурге образовался туман. Как сообщает МЧС, видимость — 500 метров и менее. Петербуржцы вспоминают «Мглу» и «Ежика в тумане».
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