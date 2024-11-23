В преддверии праздника Дня матери специалисты МБУК "Центр культуры и искусства" провели концерт в станице Филоновской.
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В преддверии праздника Дня матери специалисты МБУК "Центр культуры и искусства" провели концерт в станице Филоновской.