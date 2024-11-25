Сторонникам Трампа посоветовали избавиться от привязанности к Путину

CBS: сторонникам Трампа надо избавиться от странной привязанности к Путину Бывший советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер призвал сторонников избранного президента Дональда Трампа отказаться от симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину.
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