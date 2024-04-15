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Депутат Останина: жители России не поддерживают закон о домашнем насилии

Депутат Останина: жители России не поддерживают закон о домашнем насилии

В российском Уголовном кодексе содержится достаточное количество статей, которые предусматривают наказание, в том числе, за домашнее насилие, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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