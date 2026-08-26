В Госдуме перечислили категории получателей двух пенсий с сентября

Некоторые категории россиян c сентября смогут одновременно получать две пенсии. Об этом Zvezdanews рассказала депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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