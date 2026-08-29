Украинские пограничники массово исчезают в Волчанском котле

Военные 4-го отряда погранслужбы Украины массово исчезают в Волчанском котле в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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