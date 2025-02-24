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Царьград

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Мирра Андреева: Победа в Дубае и призовые в 597 тысяч долларов

Мирра Андреева: Победа в Дубае и призовые в 597 тысяч долларов

17-летняя теннисистка Мирра Андреева одержала победу на турнире WTA 1000 в Дубае, заработав 597 тысяч долларов.

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