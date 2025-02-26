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Царьград

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Трамп и Лавров обсуждают ослабление санкций: новые шансы для торговли России

Трамп и Лавров обсуждают ослабление санкций: новые шансы для торговли России

Трамп обсуждает с Лавровым ослабление санкций против России. Возможное соглашение может увеличить торговлю между Турцией и Россией.

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