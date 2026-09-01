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Владимирские новости

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Во Владимирской области с 2026 года вырастут тарифы ЖКХ на 12,3%

Во Владимирской области с 2026 года вырастут тарифы ЖКХ на 12,3%

Совокупный рост тарифов ЖКХ во Владимирской области в 2026 году составит 18,8%, наиболее значительное повышение коснется 11 407 жителей региона.

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