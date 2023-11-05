Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения офицеров ВСУ

В сети появились видеозаписи удара ракеты российской армии по поселку Димитрово в Запорожской области, где располагался офицерский состав 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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