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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о ценах в Ванкувере: «Купил продукты на пару дней, шампунь, мыло, стиральный порошок – отдал 200 долларов. Узнал про русский маркет «Аленка» – купил пельменей»

Нападающий « Ванкувера »  Илья Сафонов в блоге на Спортсе’’ рассказал о первых впечатлениях от цен в Канаде.

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