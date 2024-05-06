Миллиардер Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

Похоже, возраст не помеха для создания семейного союза. 93-летний медиамагнат из Австралии Руперт Мердок и 67-летняя микробиолог Елена Жукова, бывшая супруга Романа Абрамовича, решили связать себя узами брака.
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