Президент Польши Дуда признался, что был обескуражен после звонка Меркель Путину из-за сделки по «Северному потоку — 2»

По его словам, канцлер Германии в 2021 году проявила вражду к Восточной ЕвропеПрезидент Польши Анджей Дуда заявил, что был шокирован тем, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в июле 2021 года позвонила президенту РФ Владимиру Путину после сделки Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2».
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