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Школьница повесила грязное платье на ворота школы. Вот зачем она это сделала

Школьница повесила грязное платье на ворота школы. Вот зачем она это сделала

Девочка провела эту акцию 1 сентября, чтобы привлечь внимание администрации школы к своей проблеме. фото: соцсетиНа школьных воротах висело нарядное детское платье, когда-то белое, а теперь в черных пятнах.

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