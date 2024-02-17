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ИЗВЕСТИЯ iz

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Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

Метеорологическая весна в Москве может наступить после 20 марта. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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