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ИА Регнум

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Шваб раскрыл пранкерам планы Запада в отношении Украины

Шваб раскрыл пранкерам планы Запада в отношении Украины

Западные лидеры хотят видеть на Украине сценарий, аналогичный корейскому, по итогам конфликта. Об этом 16 сентября заявил глава Давосского форума Клаус Шваб пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров).

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