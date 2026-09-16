Западные лидеры хотят видеть на Украине сценарий, аналогичный корейскому, по итогам конфликта. Об этом 16 сентября заявил глава Давосского форума Клаус Шваб пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров).
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