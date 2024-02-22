Оптоволоконные датчики предскажут разрушения еще на этапе создания деталей

Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника». Результаты получены при выполнении государственного задания Минобрнауки России на выполнение фундаментальных научных исследований.
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