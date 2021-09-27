Yahoo News: Администрация США и ЦРУ обсуждали возможность похищения и убийства Ассанжа

Высокопоставленные сотрудники администрации США и представители ЦРУ в 2017 году обсуждали варианты похищения и убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников и контрразведчиков.
Высокопоставленные сотрудники администрации США и представители ЦРУ в 2017 году обсуждали варианты похищения и убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников и контрразведчиков.
Свежие комментарии