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Yahoo News: Администрация США и ЦРУ обсуждали возможность похищения и убийства Ассанжа

Yahoo News: Администрация США и ЦРУ обсуждали возможность похищения и убийства Ассанжа

Высокопоставленные сотрудники администрации США и представители ЦРУ в 2017 году обсуждали варианты похищения и убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников и контрразведчиков.

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