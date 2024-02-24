Актриса Голубкина назвала придурками своих детей, переехавших на ПМЖ в Берлин

Известная актриса Мария Голубкина в интервью с писательницей Татьяной Устиновой на YouTube-канале Центральное Телевидение поделилась, что ее дети от артиста Николая Фоменко в настоящее время проживают в Берлине, где пытаются развивать свой собственный бизнес.
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