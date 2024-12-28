Малинен: власти Запада могут потерять лицо перед населением из-за отношений с РФ

Руководство стран Запада рискует потерять лицо в случае кардинального изменения отношений с Россией. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
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