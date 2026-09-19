Наращиваем темпы наступления на всех направлениях

МО РФ выпустила свою оценку развития ситуации на основных направлениях СВО.Наращиваем темпы наступления на всех направленияхС начала текущего года освобождено свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов.
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