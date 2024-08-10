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Датская ферма производит корм для насекомых

Датская ферма производит корм для насекомых

Датская ферма производит корм для насекомых Максим МорозовВ конце небольшой проселочной дороги в Дании находится фабрика Enorm — ферма по выращиванию насекомых, основанная датчанкой Джейн Линд Сэм и её отцом Карстеном Линдом Педерсеном, которые стремятся произвести революцию в кормах для скота.

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