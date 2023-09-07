Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение в качестве ведущего на канале «Россия 1»

А что такое Ургант сделал? Ничего плохого. Именно его и надо вернуть на Первый! Блестящийведущий, искрометный, умный.

Светлана Рейнбах

И когда наше руководство примет решение - не принимать на ТВ , да и не только, всех кто выступал против СВО, оскорблял страну и народ, финансово поддерживает нацистскую украину!!! Не давать им зарабатывать за счет наших налогов. Народ уже устал писать , а ТВ уже противно смотреть. Настоящие мужики защищают страну рискуя жизнью, а на ТВ петухи, клоуны скачут, веселят друг друга "мы вместе" и др. особенно на первом.