Что надо для того, чтобы стать ведущим на федеральном канале? Все просто: сначала написать в соцсетях, что тебе очень стыдно за действия страны, гражданином которой ты являешься.
Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение в качестве ведущего на канале «Россия 1»
Комментарии
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Светлана Огнева
А что такое Ургант сделал? Ничего плохого. Именно его и надо вернуть на Первый! Блестящийведущий, искрометный, умный.
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15 час.
Н
Ната
Это, видимо, сарказм?! По поводу умный, искрометный?! А я и не поняла сразу!
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13 час.
Светлана Рейнбах
И когда наше руководство примет решение - не принимать на ТВ , да и не только, всех кто выступал против СВО, оскорблял страну и народ, финансово поддерживает нацистскую украину!!! Не давать им зарабатывать за счет наших налогов. Народ уже устал писать , а ТВ уже противно смотреть. Настоящие мужики защищают страну рискуя жизнью, а на ТВ петухи, клоуны скачут, веселят друг друга "мы вместе" и др. особенно на первом.
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9 час.
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