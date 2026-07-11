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Вечерний Новосибирск

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Прогноз погоды на вторую половину июля в Новосибирске сделали синоптики

Прогноз погоды на вторую половину июля в Новосибирске сделали синоптики

Так, по данным «Яндекс Погоды», вторая половина июля в Новосибирске обещает быть крайне контрастной, начавшись с установления устойчивого тепла и завершившись активным прохождением атмосферных фронтов с обильными осадками.

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