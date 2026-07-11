Прогноз погоды на вторую половину июля в Новосибирске сделали синоптики

Так, по данным «Яндекс Погоды», вторая половина июля в Новосибирске обещает быть крайне контрастной, начавшись с установления устойчивого тепла и завершившись активным прохождением атмосферных фронтов с обильными осадками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии