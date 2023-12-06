Собянин одобрил три инвестиционных проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест

Комплекс планируется разместить на ул. Академика Семенихина Власти города одобрили проекты строительства двух логистических комплексов в ТиНАО и многофункционального офисного комплекса в Обручевском районе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.