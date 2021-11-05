Южный Федеральный

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В Генпрокуратуре оценили решение ВС Нидерландов по делу о выплате экс-акционерам ЮКОСа

В Генпрокуратуре оценили решение ВС Нидерландов по делу о выплате экс-акционерам ЮКОСа

Генпрокуратура РФ выпустила заявление по поводу решения Верховного суда Нидерландов о пересмотре пункта о выплате более 50 млрд долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа, которое было принято Апелляционным судом Гааги в феврале 2020 года.

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