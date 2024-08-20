Жители Нового Уренгоя пожаловались на ломающих бордюры дорожников

Жители Нового Уренгоя пожаловались на работу дорожников и хозяйственников. В telegram-канале «Нур-чат» они заявили, что отремонтированные дороги, бордюры и тротуары быстро портятся из-за небрежности городских служб.
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