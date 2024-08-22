Полицейские патрульно-постовой службы предотвратили необдуманный поступок жителя Якутска

Во время дежурства сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Якутское» Республики Саха (Якутия) заметили, что на краю окна балкона на 8-м этаже многоэтажки стоит молодой человек.
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