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Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 8 пожаров, из них 2 в жилом секторе, 3 в нежилом секторе, 2 возгорания связанного с возгоранием сухой растительности и мусора, а также 1 автомобиль.

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