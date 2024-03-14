Бизнес-омбудсмен Башкортостана направил федеральному Уполномоченному ТОР-10 предложений по улучшениям условий для бизнеса

Порядка десяти предложений по улучшениям условий в сфере предпринимательства были представлены региональными бизнес-объединениями в ходе круглого стола, организованного Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан совместно с Аппаратом федерального бизнес-омбудсмена для обсуждения итогов деятельности в 2023 году и подготовки предложений для включения в Доклад федерального бизнес-омбудсмена Президенту страны.