В России заявили о превращении Украины в колонию

Подписав столетний договор о партнерстве с Британией, Украина становится колонией этой страны. О превращении Украины в зависимую от Лондона территорию заявил российский политолог Владимир Джаралла, его слова приводит РИА Новости.
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