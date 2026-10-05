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Валиева однажды уснула во время урока, её разбудила учительница

Валиева однажды уснула во время урока, её разбудила учительница

Российская фигуристка Камила Валиева вспомнила забавный инцидент из школьного периода. «В первом классе я ходила сначала на тренировку, а между тренировками приходила в школу учиться.

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