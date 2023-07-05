Китай намерен создать свой валютный режим

ПЕКИН (ИА Реалист). Власти Китая намереваются создать свой валютный режим, но его появление еще не гарантирует экономического успеха, считает американский экономист Нуриэль Рубини, профессор Школы бизнеса Леонарда Штерна Нью-Йоркского университета.
ПЕКИН (ИА Реалист). Власти Китая намереваются создать свой валютный режим, но его появление еще не гарантирует экономического успеха, считает американский экономист Нуриэль Рубини, профессор Школы бизнеса Леонарда Штерна Нью-Йоркского университета.
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