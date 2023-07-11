Вооруженные силы Украины все еще продолжают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в Донецкой народной республике, каждый день сталкиваясь с серьезными потерями, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
Вооруженные силы Украины все еще продолжают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в Донецкой народной республике, каждый день сталкиваясь с серьезными потерями, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
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