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Военный эксперт Марочко рассказал о потерях ВСУ из-за попытки прорвать оборону Артемовска

Военный эксперт Марочко рассказал о потерях ВСУ из-за попытки прорвать оборону Артемовска

Вооруженные силы Украины все еще продолжают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в Донецкой народной республике, каждый день сталкиваясь с серьезными потерями, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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