В Екатеринбурге отремонтировали 13 км дорог за 1 млрд рублей

В Екатеринбурге отремонтировали девять участков улично-дорожной сети общей протяжённостью 13,25 километра, на что из консолидированного бюджета направили более миллиарда рублей.
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