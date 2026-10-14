С начала 2026 года количество погибших в авариях с участием мотоциклистов снизилось на 16,2%. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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