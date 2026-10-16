Компания перенесла запуск смартфона на конец первого квартала Компания Nex Computer отложила выпуск смартфона NexPhone, способного работать сразу с тремя операционными системами.
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